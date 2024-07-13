В Крыму сочли саммит по Украине ловушкой Запада для России

Второй саммит по Украине — ловушка Запада, который оказался не в состоянии соперничать с Россией на поле боя. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

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«Сегодня Запад (...) ведет работу по перетаскиванию противостояния в дипломатическую сферу. Но это не более чем игра втемную и ловушка», — считает он. По словам собеседника агентства, попытка западных стран изолировать Россию не увенчалась успехом, поэтому теперь они хотят любыми способами склонить ее к переговорам, чтобы выиграть время для перегруппировки.



Россия готова к диалогу по Украине, но при условии понимания, о чем будет речь

Однако, как утверждает Константинов, Запад не заинтересован в реальном мире.