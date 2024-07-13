В Крыму заявили о признаках деменции у Байдена
Оговорки и поведение президента США Джон Байдена подпадают под признаки деменции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление крымского психолога Романа Билыка.
По его словам, так как американский лидер человек пожилой, когнитивные функции давно не работают. Эксперт не исключил, что Байдена «пичкают определенными препаратами, чтобы он мог двигаться и что-то внятное произносить, но их действия не хватает надолго».
Байден признался, что не проходил тест на когнитивные способности
Билык указал, что когда у человека нарушаются когнитивные функции, то это приводит к искажению восприятия реальности.
«Для Байдена что Зеленский, что Путин, что остальные – все сливаются в одну картинку», — отметил психолог.
Ранее Байден в ходе одного из мероприятий на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. После этого на пресс-конференции глава государства назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».