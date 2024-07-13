В Крыму заявили о признаках деменции у Байдена

Оговорки и поведение президента США Джон Байдена подпадают под признаки деменции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление крымского психолога Романа Билыка.

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По его словам, так как американский лидер человек пожилой, когнитивные функции давно не работают. Эксперт не исключил, что Байдена «пичкают определенными препаратами, чтобы он мог двигаться и что-то внятное произносить, но их действия не хватает надолго».

Байден признался, что не проходил тест на когнитивные способности

Билык указал, что когда у человека нарушаются когнитивные функции, то это приводит к искажению восприятия реальности.

«Для Байдена что Зеленский, что Путин, что остальные – все сливаются в одну картинку», — отметил психолог.



Ранее Байден в ходе одного из мероприятий на саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. После этого на пресс-конференции глава государства назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».