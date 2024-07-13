«Сербская Ванга» Обренович предрекла крах гегемонии США и расцвет России

Сербская ясновидящая Верица Обренович, работавшая на югославские спецслужбы, предрекла ослабление США и расцвет России, Индии и Китая. Ранее ее пророчества были строго засекречены, однако в 2014 году вышло большое интервью о «сербской Ванге». Видеонарезку из жизни провидицы опубликовал личный оператор, проживавший в доме у Обренович. С тех пор ее предсказания обрели популярность.

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«США больше не будут мировым лидером, доллар потеряет статус мировой валюты. Супердержавами станут Индия, Китай и Россия. Они будут принимать важные решения для всего мира. США и Канаду накроют мощнейшие катаклизмы», – передает слова Обренович дзен-канал «Городские легенды».



В США признали утрату мировой гегемонии

Провидица предрекла США большие пожары, наводнения, извержения вулканов, аномально холодные зимы. По ее словам, Штаты будут заняты собственными проблемами, в результате чего политическое влияние страны ослабнет и наступит крах ее гегемонии на мировой арене.

Верица Обренович предсказала победу России в украинском конфликте и сообщила, что Киеву придется согласиться на все предложенные условия. По мнению провидицы, военное столкновение продлится не более пяти лет, после этого Россия приступит к восстановлению разрушенных городов и наведению порядка на новых территориях. Новый виток развития получат Дальний Восток и северные регионы страны.

Ясновидищая назвала Россию единственным другом Сербии и рассказала, что вокруг нее сплотится большинство стран мира, национальная валюта окрепнет, а богатые ресурсами природные земли привлекут инвесторов на новые территории. Благодаря этому разрушенные города будут быстро восстановлены.

Ранее бразильский экстрасенс сделал предупреждение миру. Он предсказал США военный конфликт в 2024 году.