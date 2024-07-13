Экс-советник Пентагона обратился к Байдену со срочным требованием

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил, что президенту США Джо Байдену пора немедленно покинуть свой пост.

© РИА Новости / Стрингер

«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — сказал он.



При этом Макгрегор подчеркнул, что люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях.