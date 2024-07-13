$87.74-0.2595.76+0.08
Почта

Полковник Макгрегор призвал Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice заявил, что президенту США Джо Байдену пора немедленно покинуть свой пост.

Экс-советник Пентагона обратился к Байдену со срочным требованием
© РИА Новости / Стрингер
«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — сказал он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях.

В мире
Дуглас Макгрегор
Джозеф Байден
Пентагон
Мнения