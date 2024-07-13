Байден пригрозил «кошмаром» в случае победы Трампа на выборах

Американский президент Джо Байден грозит сторонникам, что в случае победы бывшего лидера США Дональда Трампа на выборах будет притворен в жизнь консервативный «Проект 2025», от которого экс-президент открестился, сообщает РИА Новости.

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Байден назвал этот проект крупнейшей атакой «на правительство и личные свободы, которая когда-либо предлагалась в нашей истории». По словам главы Белого дома, программу разработали и оплатили «люди Трампа», а ее выполнение станет «кошмаром».

Трамп считает, что США не выживут в случае победы Байдена на выборах

Действующий президент считает, что программа сделает преступлением распространение медицинских препаратов для абортов, «истребит гражданскую службу», заменив чиновников на сторонников Трампа, блокирует государственные программы медицинского страхования, приведет к подорожанию лекарств в стране.

«Проект 2025» представляет 900-страничное изложение идей консерваторов, среди которых — сторонники Трампа и бывшие чиновники его администрации. Речь идет о пересмотре налогового кодекса, ограничении на аборты, мерах по депортации нелегалов и переменах в структуре правительства.



Трамп заявил, что ничего не знает о данном проекте, не читал его и не в курсе, кто составил программу.