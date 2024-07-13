Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
Западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, подчеркнув, что в ближайшее время не стоит ожидать прорыва на линии фронта.
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По словам Павела, Запад должен донести до России, что она не сможет достичь значительного успеха на поле боя и будет вынуждена сесть за стол переговоров. Это может подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров, передает РИА «Новости».
Кроме того, президент Чехии считает необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию и убеждать как можно больше стран в том, что конфликт в Украине должен быть решен в соответствии с международным правом. Павел отметил, что если Украина сможет устоять перед давлением России, то определенного прогресса можно ожидать уже в конце этого года или в начале следующего.
Напомним, по словам Павела, в июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов.