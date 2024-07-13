В Минске назвали действия Запада подготовкой к агрессии

Белоруссия рассматривает действия коллективного Запада как подготовку к интервенции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника-посланника белорусского посольства в Москве Александра Шпаковского.

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По его словам, Минск предпринимает меры по переоснащению своей армии в области превентивного сдерживания с использованием всех средств. При этом армия страны не имеет возможности втягиваться в изнурительную гонку вооружений. Дипломат указал, что в соответствии с обновленной военной доктриной Белоруссия по-прежнему характеризуется как «миролюбивое государство», а размещение на территории страны ядерного оружия России необходимо «для сдерживания потенциальных противников от развязывания вооруженной агрессии».

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«При этом Минск считает правомочным применение военной силы в мирное время в целях сдерживания других государств от агрессии против Беларуси и недопущения дестабилизации внутренней обстановки в рамках антикризисного реагирования, а также заявляет о решимости защищать свои национальные интересы и общие интересы стран-членов военно-политических объединений с участием Республики Беларусь с использованием всех средств, находящихся в распоряжении государства», — заявил Шпаковский.



Он сослался на данные из открытых источников, согласно которым с 2015 года военные расходы Польши выросли в четыре раза, а c компаниями военно-промышленного комплекса США подписаны контракты на приобретение 500 зарядных модулей для реактивных систем залпового огня HIMARS, 32 истребителей F-35, большой партии вертолетов Apache, 250 танков Abrams, а также зенитно-ракетного комплекса Patriot. Кроме того, существует контракт между Польшей и Южной Кореей на поставки танков и гаубиц, стоимость которого превышает 14 миллиардов долларов.

К концу 2024 года численность польской армии может достичь 220 тысяч человек, а впоследствии Варшава рассчитывает увеличить вооруженные силы до 300 тысяч личного состава с целью создания самой сильной сухопутной армии Европы. Польский Генштаб планирует сформировать две новые дивизии и разместить их в восточной части страны - в непосредственной близости к государственной границе Белоруссии.