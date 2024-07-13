Зеленскому сообщили тревожные новости об американском "подарке"

Обещанные Украине истребители F-16 американского производства уже устарели для конфликтов с великими военными державами, сообщает National Interest.

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Как пишет издание, эти самолеты вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве. Главная проблема американских истребителей заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения. F-16 был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современной аппаратуре. Столь заметный истребитель не выживет в бою против технологичной армии. Высокие результаты F-16 в Ираке и Афганистане ничего не говорят о возможностях самолета против насыщенной ПВО российской армии.

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Хотя F-16 полезен для защиты воздушного пространства Украины и участия в миссиях по подавлению противовоздушной обороны противника (SEAD), его эффективность снижается в оспариваемом воздушном пространстве.