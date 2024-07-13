Кейт Миддлтон пропустит турнир с участием своего мужа из-за химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон из-за химиотерапии не сможет присутствовать на королевском турнире по поло Out-Sourching Inc, где будет выступать ее супруг, принц Уильям. Об этом пишет The Daily Express со ссылкой на Кенсингтонский дворец.

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Принцесса прежде всегда посещала благотворительный матч по поло, но на этот раз ей придется пропустить мероприятие, поскольку она продолжает проходить курс химиотерапии от неизвестной формы рака.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Принцесса не посещала мероприятия с Рождества. 15 июня она впервые за долгое время вышла на публику. Кейт Миддлтон присоединилась к членам королевской семьи на параде Trooping the Colour, а после позировала фотографам на балконе Букингемского дворца.