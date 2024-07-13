Байден пошутил о своем возрасте
81-летний американский президент Джо Байден пошутил на предвыборном мероприятии, что ему на 40 лет меньше, сообщает РИА Новости.
Это произошло на фоне растущих опасений о том, сможет ли он завершить второй срок в случае переизбрания.
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«Я убежден, что нужно давать людям шанс. Дайте людям шанс, никаких гарантий, просто шанс. И это то, что мы сделали. И именно поэтому я участвую в выборах, чтобы закончить начатое. Еще многое предстоит сделать. Мне всего 41», — заявил глава государства на собрании своих сторонников в штате Мичиган.
Президент указал, что с возрастом приходит мудрость, и что «альтернатива [ему] - не такая уж альтернатива».