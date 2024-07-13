Трамп предложил Байдену проверить вместе умственные способности

Бывший американский лидер Дональд Трамп предложил действующему президенту страны Джо Байдену вместе пройти тест на умственные способности. Его обращение к главе государства опубликовано в соцсети Truth Social.

© EPA-EFE/ Erin Schaff/ POOL

Трамп призвал Байдена пройти такой тест как можно скорее, пообещав, что сделает то же самое.

Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

«Мы впервые станем командой и сделаем это ради блага страны», — заявил политик.



Он также предложил обязать каждого кандидата на пост президента проходить проверку умственных способностей.

Ранее комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса потребовал от трех сотрудников Белого дома отчитаться о здоровье и умственных способностях Байдена на закрытых слушаниях. Законодатели направили повестки явиться на слушания помощникам политика Энни Томасини и Эшли Уильямс, а также помощнику первой леди Энтони Берналю.