СМИ: Трампу вскоре разрешат пользоваться Facebook* и Instagram*

Корпорация Meta* (признана в РФ экстремистской) намерена в ближайшее время снять ограничения в отношении бывшего президента США Дональда Трампа на использование принадлежащих ей соцсетей Facebook* и Instagram* (запрещены в РФ). Об этом сообщил в пятницу американский интернет-портал Axios.

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Представители компании сообщили журналистам, что намерены сделать это, чтобы обеспечить равные возможности кандидатам на предстоящих выборах президента США.

В последние недели пребывания Трампа на посту американского президента он был лишен возможности писать в Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Позднее ограничения были частично смягчены.

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Трамп и Байден уже гарантировали себе выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагается, что их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа).

*признана в РФ экстремистской

**запрещены в РФ