Финляндия может открыть границу с Россией, когда это будет безопасно.

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"Когда органы безопасности оценят, что это возможно", – заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.



Финляндия намеревается еще сильнее «отгородиться» от России

Рантанен сообщила, что компетентные власти постоянно оценивают обстановку, пишет портал Yle.

При этом она подчеркнула, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Ранее "Свободна Пресса" писала, что новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, как теперь Иран будет строить отношения с другими странами, в том числе — с Россией.

Пезешкиан отметил, что сотрудничество с РФ и Китаем имело для Ирана стратегическое значение и останется таковым и впредь.