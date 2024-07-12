В Польше сообщили о хакерской атаке на сайт парламента

Хакеры совершили DDoS-атаку на сайт сейма (нижней палаты польского парламента) во время голосования по ряду законопроектов 12 июля. Подробности рассказал спикер сейма Шимон Холовня, сообщает телеканал Polsat.

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«Теперь мы знаем, что это была DDoS-атака, направленная на то, чтобы сделать невозможным подключение к сайту Сейма через устройства, использующие сим-карту», — сказал он.



Незадолго до этого министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский обвинил РФ в кибератаках на Польшу, а также заявил, что якобы хакеры в ближайшие месяцы могут отключить критическую инфраструктуру.

В прошлом году хакеры из России совершили атаку на информационные ресурсы министерств обороны и спецслужб прибалтийских стран и Польши.

Совместные действия RaHDit и других групп хакеров 4 сентября привели к парализации работы финансового сектора, банков, транспортной инфраструктуры и сайтов органов госвласти в этих государствах.