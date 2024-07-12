Трамп оценил шансы победить Камалу Харрис на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вице-президента Камалу Харрис будет проще победить на президентских выборах, чем действующего главу Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиопрограмму Clay Travis and Buck Sexton Show.

По мнению Трампа, Харрис была бы более «простым» соперником для него, чем Байден. При этом бывший президент подчеркнул, что в его команде пока что сосредоточены именно на фигуре Байдена.

«Я думаю, что во многих отношениях она может быть проще, чем Байден, но мы не слишком много думаем о ком-либо еще, пока он не уйдет. Если он уйдет», — заявил он.



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Ранее сенатор-республиканец допустил, что Байдена в предвыборной гонке заменят на Камалу Харрис.