Главный демократ палаты представителей Джеффрис не поддержал Байдена на встрече

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис не выразил Джо Байдену своей поддержки, когда они встретились после пресс-конференции президента.

Джеффрис "прямо" поделился взглядами своей фракции на встрече, хотя CNN отмечает, что неясно, просил ли Байден его о поддержке.

Пресс-конференция Байдена прошла на фоне растущих опасений, что он не в состоянии по состоянию здоровья служить еще четыре года в Овальном кабинете, включая призывы уже 17 избранных демократов к президенту выйти из гонки.

Консерваторы критиковали Байдена в социальных сетях на протяжении всего публичного мероприятия за ряд его оплошностей, в том числе за то, что он держал в руках список репортеров, которым планировал позвонить, и за то, что он, по всей видимости, перепутал вице-президента Камалу Харрис с бывшим президентом Трампом, а также за то, что неоднократно повторял "в любом случае".

Тем не менее, сторонники президента посчитали пресс-конференцию успешной, отметив в социальных сетях, что Байден "мощно" ответил на вопросы журналистов. Сообщается, что вероятный кандидат в президенты от Демократической партии уже получил поддержку ключевых прогрессивных законодателей после своего широко раскритикованного выступления на дебатах, включая члена палаты представителей Александрию Окасио-Кортес и сенатора Берни Сандерса. Как сообщает Guardian, позже в пятницу Байден также встретится с Азиатско-тихоокеанским американским собранием конгресса (CAPAC). Ранее в пятницу Джеймс Клайберн, демократ из палаты представителей, близкий к президенту, подтвердил свою поддержку Байдена, но отметил, что партия должна принять решение о его замене до начала съезда в следующем месяце.

Между тем

Новый опрос может опровергнуть аргументы о том, что Байден потерял значительную часть поддержки после своих дебатов, поскольку статистические данные показали, что он находится практически на равных позициях с Дональдом Трампом.