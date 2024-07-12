Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после саммита НАТО в Вашингтоне не видит риска начала третьей мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, после участия в международном саммите ШОС и встречи НАТО, он не испытывает беспокойства относительно начала третьей мировой. Однако турецкий лидер все равно призвал мировое сообщество «говорить о мире».

«Если вспомнить причины, которые привели мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, что мы должны позаботиться о том, чтобы не впасть в эти ошибки сегодня. Мы должны говорить о мире, а не о войне. Каждый наш шаг должен быть направлен на мир, а не на напряжение, и мы должны разработать планы по обеспечению мира и сделать его постоянным. Все страны должны прилагать усилия для создания атмосферы мира и спокойствия, а не напряженности», — заявил он.



Байден назвал момент СВО, после которого начнется третья мировая война

Ранее Эрдоган заявил о беспокойстве Запада из-за России и Китая.