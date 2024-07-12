Трамп предложил ввести требования к кандидатам в президенты США

Трамп предложил Байдену вместе пройти тестирование на умственные способности
Президент США демократ Джо Байден должен немедленно пройти тестирование на умственные способности. Об этом заявил его главный политический оппонент республиканец Дональд Трамп, выразив готовность пройти тестирование вместе с Байденом.
"Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде", - написал он на своей странице в Truth Social.
Трамп также считает, что "впредь все кандидаты в президенты должны в обязательном порядке проходить тестирование на умственные способности и профпригодность".
Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после фиаско Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане его однопартийцев-демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Имеются сведения о том, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.