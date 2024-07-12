Трамп предложил ввести требования к кандидатам в президенты США

Президент США демократ Джо Байден должен немедленно пройти тестирование на умственные способности. Об этом заявил его главный политический оппонент республиканец Дональд Трамп, выразив готовность пройти тестирование вместе с Байденом.

"Джо должен немедленно пройти тестирование на умственные способности, я пройду его [тестирование] вместе с ним. Впервые мы с ним будем в одной команде", - написал он на своей странице в Truth Social.



Трамп также считает, что "впредь все кандидаты в президенты должны в обязательном порядке проходить тестирование на умственные способности и профпригодность".

Очередные выборы пройдут в США 5 ноября. Байден и Трамп уже гарантировали себе официальное выдвижение в качестве кандидатов на пост президента от своих партий. Предполагалось, что официально их кандидатуры будут утверждены на общенациональных съездах республиканцев (15-18 июля) и демократов (19-22 августа). Однако после фиаско Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом, состоявшихся 27 июня, в Соединенных Штатах, причем и в стане его однопартийцев-демократов, стали все громче звучать призывы к нынешнему хозяину Белого дома отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Имеются сведения о том, что демократы лихорадочно ищут кандидатуру на замену Байдену.