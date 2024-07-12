Спонсоры демократов заморозили средства до выхода Байдена из президентской гонки

Часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что часть спонсоров не собирается принимать каких-либо решений, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах.

Журналисты отметили, что «это один из самых конкретных примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах». В материале отмечается, что ситуация осложняется проблемами со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, поскольку многие крупные спонсоры сомневаются в способности действующего президента победить.

Первые предвыборные теледебаты между Байденом и Трампом прошли вечером 27 июня в студии CNN в Атланте. Многие сочли выступление Байдена провалом. В частности, редакционный совет крупнейшего американского издания New York Times призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

4 июля сообщалось, что после провала Байдена на дебатах с Трампом представители Демократической партии США обсуждают не возможность, а способ замены нынешнего президента Соединенных Штатов в президентской гонке.

Также сообщалось, что группа спонсоров демократов пообещала пожертвовать $2 миллиона на организацию дебатов для кандидатов от Демократической партии на выборах президента США, если Джо Байден выйдет из предвыборной гонки.