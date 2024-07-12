Уровень охраны главы Rheinmetall сравнили с защитой Шольца

Охрана главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера находится на том же высоком уровне, что и защита канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на международное СМИ.

По данным агентства, об уровне охраны Паппергера, сравнимой с защитой Шольца, рассказал знакомый с мерами источник.

«Вокруг моей персоны высокий уровень охраны... я всегда чувствую себя в безопасности. Я очень счастливый человек», — сказал сам глава концерна.



Ранее американские СМИ сообщили, что в начале 2024 года разведке США стало известно о планах России устранить Паппергера. При этом никаких доказательств этого там не привели. В РФ же назвали эти сообщения фейком.