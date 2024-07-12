США заморозили помощь Грузии

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи республике. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам.

"США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз", - сказала Зея, подводя итоги своего визита в Грузию.



Она добавила, что США обеспокоены антидемократичными действиями грузинских властей, которые подрывают евро-атлантический путь республики.

"США очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую некоторые представители правящей партии ("Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС) распространяют, что подрывает евро-атлантический путь Грузии", - заключила Зея.



Министерство обороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения "Достойный партнер", запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Минобороны США обосновало решение о переносе учений тем, что грузинские власти заявляли о попытках США и Запада открыть "второй фронт" для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны. В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии.