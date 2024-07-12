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Президент Чехии заявил, что для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории

Украина может считать успехом, если ей удастся сохранить оставшиеся под ее контролем территории при нынешнем уровне поддержки Запада. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

Президент Чехии рассказал, что можно будет считать успехом Украины
© globallookpress.com
"Я считаю, что если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем [оставшиеся у нее] территории, это уже можно будет считать успехом", - отметил чешский лидер.

По его мнению, в ближайшей перспективе не наступит какого-либо перелома на линии боевого соприкосновения.

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Отсутствие возможности у Киева вернуть потерянные им территории необходимо учитывать и при разработке мирных договоренностей, отметил Павел. По его словам, называя присоединившиеся к России регионы "временно оккупированными территориями", Запад должен иметь в виду то, что Киеву не удастся их вернуть в обозримом будущем.

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Петр Павел