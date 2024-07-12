Президент Чехии рассказал, что можно будет считать успехом Украины

Украина может считать успехом, если ей удастся сохранить оставшиеся под ее контролем территории при нынешнем уровне поддержки Запада. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.

"Я считаю, что если Украина будет способна со всей нашей помощью держать под контролем [оставшиеся у нее] территории, это уже можно будет считать успехом", - отметил чешский лидер.



По его мнению, в ближайшей перспективе не наступит какого-либо перелома на линии боевого соприкосновения.

Президент Чехии Петр Павел назвал конференцию по Украине первым шагом к миру

Отсутствие возможности у Киева вернуть потерянные им территории необходимо учитывать и при разработке мирных договоренностей, отметил Павел. По его словам, называя присоединившиеся к России регионы "временно оккупированными территориями", Запад должен иметь в виду то, что Киеву не удастся их вернуть в обозримом будущем.