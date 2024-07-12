В ООН спрогнозировали, как будет меняться численность населения Земли

Согласно докладу департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН), пик численности населения Земли придется на середину 2080-ых годов и составит 10,3 миллиарда человек. Об этом сообщает Financial Times.

Как подсчитали в департаменте ООН, за следующие 60 лет население земли вырастет на 2 миллиарда человек, но к концу столетия снизится с 10,3 миллиардов до 10,2 миллиардов. При этом еще в 2022 году в организации считали, что к середине 2080-ых население Земли достигнет пика в 10,4 миллиардов человек, после чего останется на этом уровне до 2100 года.

Как объяснил заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, это связано с сильным изменением демографического ландшафта.

«В некоторых странах уровень рождаемости сейчас даже ниже, чем предполагалось ранее, и мы также наблюдаем немного более быстрое снижение в некоторых регионах с высокой рождаемостью», — заявил он.



Помимо этого в докладе указано, что с 1990-го года женщины во всем мире стали в среднем рожать на одного ребенка меньше. При этом в некоторых странах рождаемость уже ниже «стабильной» отметки, а почти в пятой части наблюдаемых стран рождаемость относится к «сверхнизкому» показателю. Так, например, к 2100 году может вдвое сократиться население Китая, а население Европы — на 21%.

Ранее демограф оценил ситуацию с рождаемостью и смертностью в России.