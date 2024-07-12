Россия представляет собой самый последний бастион свободы в мире. Об этом заявил ветеран Вооруженных сил США писатель Ноктис Дрейвен на своей странице в социальной сети X.

«Мы никогда не должны позволить России пасть, она представляет собой самый последний бастион свободы в мире. Свободным людям больше некуда бежать. Некуда! Мы встанем на сторону России или мы будем жить на коленях перед проснувшимся глобалистским мировым порядком», — отметил он.



По его словам, Россия сопротивляется Западу и вдохновляет других делать то же самое, показывая своим примером, что Запад можно победить и есть другой многополярный путь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад применяет силу и шантаж для сохранения доминирования на международной арене. Он также добавил, что современный мировой порядок находится в процессе переустройства, который должен отразить реальный баланс сил.