Боррель выразил обеспокоенность поддержкой Путина в странах Африки

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за работы «российской пропаганды».

«В некоторых африканских странах видишь людей, которые поддерживают Путина и то, что он делает в Донбассе, и говорят: «Путин спас Донбасс, а теперь он придёт в Африку и спасёт нас». Какие интеллектуальные процессы стоят за таким отношением?» — отметил он.



Боррель назвал «дезинформацию» новым оружием.

Ранее Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) заявил об обеспокоенности из-за «пугающих успехов» России в информационной войне на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга.