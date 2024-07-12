МВД Финляндии назвало условие для открытия границы с Россией

Финляндия может открыть границу с Россией, когда изменится ситуация с безопасностью. Об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен. Газета.Ru

«Безопасность на пунктах пересечения отслеживается постоянно, как только ответственные лица сообщат, что безопасность на границе улучшилась, то она будет открыта», — сказала она. RT на русском

Ранее в мае премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что Финляндия может «осторожно» открыть КПП на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. 12 июля парламент поддержал закон об отказе беженцам в убежище. По словам Орпо, тысячи россиян ждут возможности попасть на территорию Финляндии. Lenta.ru