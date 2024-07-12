В штабе Байдена признали, что период после дебатов с Трампом прошел плохо

Последние две недели прошли очень плохо для президента США Джо Байдена, добивающегося переизбрания, считают в его предвыборном штабе. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, во время телефонного разговора с сотрудником штаба Байдена в четверг его председатель Джен О'Мэлли-Диллон заявила, что прошедшие после теледебатов с республиканцем Дональдом Трампом две недели были "очень тяжелыми".

"Откровенно говоря, я бы сказала, что это были, черт возьми, плохие недели", - приводит Axios слова председателя штаба, которая допустила при этом нецензурное выражение.



"Если нам удастся преодолеть эти две недели, то нам будет под силу что угодно", - считает глава штаба Байдена.



При этом О'Мэлли-Диллон выразила уверенность в том, что результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие о снижении поддержки действующего президента, можно списать на погрешность. Сотрудников штаба она призвала не обращать внимание на слухи о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки.

27 июня в Атланте (штат Джорджия) состоялись теледебаты Байдена и Трампа. По данным экспресс-опроса телеканала CNN, две трети зрителей, следивших за дебатами, присудили победу Трампу. Как сообщила газета The Wall Street Journal, среди демократов в Конгрессе началась паника из-за неудачного, по их мнению, выступления Байдена на теледебатах. Некоторые представители партии публично призвали президента отказаться от участия в предвыборной гонке и уступить эту возможность более молодому политику.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.