МИД Польши: у НАТО «нет аппетита» принимать Украину в свои ряды

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у стран — членов Североатлантического альянса «нет аппетита» принимать Украину в свои ряды. RT на русском

«У стран НАТО нет аппетита делать это сейчас», — сказал польский дипломат, добавив, что у стран блока есть желание продолжать поддерживать Украину. ТАСС

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «необратимый путь» Украины в НАТО, объявленный на саммите альянса в Вашингтоне, является дорогой к обрыву. По словам дипломата, НАТО «использует и продолжает использовать» Украину «как расходный материал» в противостоянии с Россией. Lenta.ru