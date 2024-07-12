Макрон отправит в отставку премьера Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен принять отставку премьер-министра республики Габриэля Атталя и его правительства после заседания совета министров, которое пройдет 16 июля. Об этом со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщает французская радиостанция Franceinfo. Российская газета

«Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять отставку своего премьер-министра Габриэля Атталя и правительства во вторник, 16 июля, после последнего заседания совета министров», — сообщили журналисты. Газета.Ru

При этом FranceInfo не уточняет, когда именно Макрон может назначить нового премьера. Ранее в своем письменном обращении, которое публиковала региональная пресса, глава государства призвал политические силы к формированию прочного большинства по итогам выборов в Национальное собрание и обещал оценивать кандидатов в премьеры по их готовности поставить стабильность в стране выше партии и личных амбиций. ТАСС