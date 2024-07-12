МВД Финляндии назвало условие для открытия границы с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что открытие КПП на российско-финской границе зависит от ситуации с безопасностью.

«Безопасность на пунктах пересечения отслеживается постоянно, как только ответственные лица сообщат, что безопасность на границе улучшилась, то она будет открыта», — передает её слова ТАСС.



Ранее парламент Финляндии принял закон об ограничении приёма беженцев и их выдворении. По словам властей, данный закон не означает открытие КПП на границе с Россией.

Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией до 13 декабря 2023 года. Закрытие связывалось с неконтролируемого прибытия мигрантов через границу.

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Ранее в ФСБ заявили, что Финляндия сама спровоцировала «миграционный кризис».