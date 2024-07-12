Клинтон не поддержала призывы о снятии Байдена с выборов

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон не поддерживает представителей Демократической партии, которые призывают американского президента Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на неназванные источники.

Выступая на мероприятии в доме американской предпринимательницы Жаклин Новограц, Клинтон заявила, что Байдена «нельзя выгнать силой». По ее словам, единственные, кто может убедить его сняться с выборов — это его самое близкое окружение».

Также Клинтон выразила уверенность в том, что Байден сможет победить на выборах, призвав других демократов не выдвигаться, поскольку они в любом случае смогут стать кандидатами от Демократической партии в 2028 году. Несмотря на это она в шутливой манере сравнила положение Байдена с грубым проявлением заботы «о пожилом человеке, у которого отбирают ключи от машины», потому что он уже не в состоянии управлять ей.

Напомним, что на первых дебатах 28 июня Байден неудачно выступил. Он запинался, делал паузы и не всегда четко формулировал мысль. После выступления его супруга помогала ему спуститься с лестницы. В связи с этим демократы начали обсуждать возможную замену Байдена, ей может стать вице-президент Камала Харрис.