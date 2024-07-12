В ФРГ заявили о большом ущербе от председательства Венгрии в ЕС

Венгрия за 12 дней председательства в Совете Евросоюза нанесла большой ущерб объединению. Такое мнение выразил представитель внешнеполитического ведомства Германии во время брифинга. Парламентская газета

Евросоюзу необходимо посмотреть, как будет протекать в дальнейшем председательство страны в Совете, отметил он. Газета.Ru

В то же время представитель МИД отметил, что ему пока неизвестно о возможном изменении ФРГ планов по участию ее представителей в мероприятиях Венгрии как председателя в Совете ЕС. ТАСС