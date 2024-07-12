Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла заявил, что частые встречи президента РФ Владимира Путина с мировыми лидерами доказывают неспособность Запада изолировать Россию. По мнению автора, это «бесит» западные страны.

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Перла прокомментировал статью агентства Bloomberg, в которой отмечалось, что Путин за последнее время встретился со многими мировыми лидерами, «игнорируя попытки США и их союзников выставить Россию международным изгоем». Недавно Путин провел серию встреч и переговоров - с лидером Китая Си Цзиньпином, премьером Венгрии Виктором Орбаном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой Индии Нарендрой Моди и другими политиками.

«Не получается изолировать Россию. Даже от самого Запада не до конца получается, всякие там Орбан с Эрдоганом мешают. А уж от остального человечества и вовсе. То Путин к Си и во Вьетнам, то Моди к нам…» - так это прокомментировал Перла.



По его словам, на Западе начали понимать, что эпоха «глобального лидерства» закончилась. На недавнем заседании Шанхайской организации сотрудничества в Астане Путин заявил, что многополярный мир уже создан. Перла отметил, что это подтверждается желанием многих стран сотрудничать с Россией.