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Крушение SSJ 100 в Подмосковье. Главное

12 июля в Коломенской районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100. Мы собрали главное, что на данный момент известно о катастрофе.

Согласно сообщению МЧС, на борту воздушного судна не было пассажиров — только трое пилотов. В результате падения все они погибли.

«В Московской области потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве. На борту находились три человека (члены экипажа), по предварительной информации, они погибли», — рассказали в МЧС.



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ВС РФ уничтожили семь установок HIMARS, готовившихся ударить по Крыму

Российские военные за неделю уничтожили семь установок HIMARS, подготовленных для ударов по Крыму, вместе с иностранными операторами.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За неделю уничтожены: семь пусковых установок M142 HIMARS производства США, подготовленных для нанесения ударов по территории Крыма, вместе с обслуживавшими их иностранными операторами», — говорится в сообщении.



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Орбана не позвали на пленарную сессию Европарламента

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на нынешнее председательство Венгрии в Совете ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.

По принятым стандартам лидер страны, которая председательствует в совете, выступает перед парламентом.

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Песков высказался о будущем YouTube в России

Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, планов таких не было... Речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — заявил он.



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Украинцы вышли на протест из-за блэкаута

Жители города Каменское в Днепропетровской области Украины вышли на протест из-за продолжающихся отключений электричества, сообщает местное издание «Страна». Участники акции жалуются, что им приходится сидеть без света по 17 часов в сутки. Протестующие требуют «начальника» местной энергетической компании ДТЭК.

Очередной блэкаут-бунт. На этот раз — в Каменском Днепропетровской области. Люди вышли под здание ДТЭК, заявляя, что у них нет света по 17 часов в сутки. Люди требуют начальника, — говорится в публикации.



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В Кремле отреагировали на требования Казахстана вывести российские активы

Кремль не владеет деталями по информации о том, что Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане призвал выводить российские ценные бумаги, будет сверяться с экономическими ведомствами РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее казахстанский депозитарий подтвердил информацию СМИ о том, что призвал клиентов направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания после введения блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).

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Следователи назвали основную причину стрельбы в Белгородской части

Следователи называли месть основной причиной стрельбы в воинской части в Белгороде. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, следователи полагают, что 29-летний контрактник отомстил сослуживцам за унижения. Эта версия является для следствия приоритетной. Для поиска подозреваемого в Грайвороновском районе ввели план «Перехват».

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Умерла ушедшая в монастырь актриса Любовь Стриженова

Советская и российская актриса, а также монахиня Любовь Стриженова умерла в городе Алатыре в Чувашии в возрасте 82 лет. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил старший алтарник Алатырского Свято-Троицкого монастыря Аристоклий Набокин.

— Сегодня на 83-м году жизни отошла к Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова, — рассказал он в своих социальных сетях.



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Японских рыбаков не пустят в зону Курил

Японским рыбакам временно закроют доступ в район курильского острова Сигнальный Малой Курильской гряды, где они добывали морскую капусту. Об этом сообщил МИД России.

По его данным, не так давно японская сторона подняла вопрос об отключении света на маяке, который расположен на этом острове, и потребовала, чтобы Россия обеспечила его стабильную работу. Другие участники судоходства, действующие в этом районе, на работу маяка не жаловались.

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Депутат и чемпион мира по боксу отправился на СВО

Саратовский депутат, чемпион мира по боксу по версии WBO Inter-Continental Артем Чеботарев отправился служить в зону СВО «по личным мотивам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его тренера Едильбая Казиева.

Чеботарев завершил спортивную карьеру в 2020 году. В сентябре 2022-го он был избран депутатом Саратовской областной думы.

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