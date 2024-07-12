Япония выразила протест России из-за визита Трутнева на остров Итуруп

МИД Японии выразил протест за визит вице-премьера РФ Юрия Трутнева на остров Итуруп, входящий в состав Курильского архипелага. Япония считает эту территорию своей. Об этом сообщило японская газета Санкэй симбун.

«МИД Японии пожаловался российскому посольству в Токио на визит Трутнева на остров Итуруп. В министерстве заявили, что он [визит] „несовместим с позицией Японии и не может быть принят“, — передает издание.



Ранее Юрий Трутнев совершил рабочую поездку в Сахалинскую область. В ходе нее 12 июля он также посетил остров Итуруп. Вместе с вице-премьером также был глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Япония много лет предъявляет России территориальные претензии на южные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи общей площадью 5175 квадратных километров.