Группа бывших конгрессменов-демократов призвала Байдена отказаться от выборов

Группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах. Подробности приводит издание Politico.

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«Байден лучше всего послужит стране, которую он любит, высвободив делегатов съезда, которые пообещали назначить его кандидатом на второй срок… Мы просим его принять это решение», — говорится в письме.



Байден заявил, что не откажется от участия в президентских выборах

Авторы письма также предупредили Байдена, что его участие в президентских выборах грозит его собственным поражением и победой республиканца Дональда Трампа. Кроме того, это нанесет удар по позициям демократов в принципе.

До этого президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает себя в силах одержать победу над Дональдом Трампом на предстоящих осенью выборах, несмотря на критику в свой адрес.

Ранее стало известно, кто решит судьбу участия Байдена в выборах.