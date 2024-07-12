Владимир Зеленский на встречах с чиновниками Евросоюза и НАТО повторяет требования увеличить помощь Украине «по 15 раз» и просит союзников делать больше для Киева. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника. Газета.Ru

«Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что мы должны сделать больше или столкнемся с последствиями, он не забывает нам об этом напоминать», - сказал чиновник. По словам другого должностного лица в ЕС, пожелавшего остаться неизвестным, Зеленскому следует действовать осторожнее, чтобы «избежать отвращения со стороны столь необходимых союзников». ТАСС

Ранее Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16. Деловая газета «Взгляд»