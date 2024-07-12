Врач озвучил причину, почему Байден теряется в пространстве

Президент США Джо Байден плохо ориентируется в окружающем пространстве из-за возрастных изменений, у него присутствуют признаки болезни Альцгеймера. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

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81-летний Джо Байден является основным кандидатом от Демократический партии на предстоящих выборах президента США. При этом он уже самый пожилой президент в истории страны и не раз попадал в неловкие ситуации. Так, накануне во время своего выступления на саммите НАТО политик заявил, что хочет передать слово президенту Украины, назвав при этом имя российского лидера Владимира Путина. А на пресс-конференции в тот же день перепутал своего вице-президента Камалу Харрис с основным соперником в предвыборной гонке 78-летним Дональдом Трампом.

По словам Онищенко, оба кандидата на пост президента США почти одинакового возраста. Однако у Трампа «когнитивные, интеллектуальные способности сейчас более выражены», а у Байдена есть «большие проблемы».

«Это и состояние Альцгеймера, признаки присутствуют (…) Классическим примером является его падение на трапе. Это как раз говорит о его возрастных изменениях, когда он уже плохо ориентируется в окружающем пространстве», - отметил академик РАН.



Он также обратил внимание на «привязанность Байдена к шпаргалкам», что не приветствуется на высшем политическом уровне.

Академик РАН выразил уверенность, что в случае переизбрания Байден «уже будет вообще полностью деградирующим по возрастным признакам человеком», однако уход из политики для него станет личной трагедией, так как в отличие от Трампа «другой жизни у него не было».

27 июня в США прошли теледебаты между Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом. 67% посмотревших их американцев отдали свое предпочтение Трампу. После чего часть спонсоров Демократической партии США потребовала от действующего президента выйти из предвыборной гонки, «ради собственного блага и блага страны».