Стало известно, что Обама и Пелоси разочарованы Байденом

Экс-президент США Барак Обама и бывший спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в приватных беседах выражают обеспокоенность относительно возможностей президента Джо Байдена победить его оппонента Дональда Трампа на выборах. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN. Газета.Ru

«Они наблюдают и ждут, когда президент Байден примет решение самостоятельно», — рассказал изданию «один давний демократ, близкий ко всем из них, на условиях анонимности, чтобы не показаться неуважительным к Байдену». Lenta.ru

Ранее более десятка демократов призвали Обаму и Пелоси вмешаться и убедить Байдена, что для него лучше выйти из гонки за Белый дом. Тем не менее они будут ждать, пока уходящий президент сам решит уйти в отставку. Во время интервью MSNBC Нэнси Пелоси, похоже, действительно выразила некоторые сомнения по поводу кандидатуры Джо Байдена. Вместо того, чтобы выразить поддержку президенту, она подчеркнула срочность принятия решения. «Мы призываем его принять решение, потому что время истекает», - сказала она. Российская газета