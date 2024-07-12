Тиктокера приговорили к шести годам тюрьмы за оскорбления президента

Суд в Уганде приговорил TikTok-блогера Эдварда Авебву к шести годам тюремного заключения за оскорбительные видео про президента страны Йовери Мусевени. Об этом пишет Sahara Reporters.

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Отмечается, что 24-летний блогер распространял «вводящий в заблуждение и вредоносный контент» о самом главе государства, а также о его жене и сыне. Он публиковал такие ролики в период между февралем и мартом.

Тиктокер признал вину в содеянном. Тем не менее, судья заявила, что Авебва не проявил должного раскаяния.

«Судья обосновала строгость приговора тем, что это необходимо для обеспечения в будущем уважения к президенту, первой леди и их сыну», — говорится в статье.



Ранее сообщалось, что в Нигерии полицейские ворвались в студию телеканала и в прямом эфире арестовали гостя передачи. Как заверил глава канала, его сотрудники просили полицию позволить им завершить эфир, однако правоохранители к ним не прислушались.