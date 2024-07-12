Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента нового созыва, несмотря на нынешнее председательство Венгрии в Совете ЕС. Об этом сообщило РИА Новости.

По принятым стандартам лидер страны, которая председательствует в совете, выступает перед парламентом.

Однако евродепутат Клара де Мело заявила, что Орбан не приглашен, так как «он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз».

Эстония обозлилась на Орбана из-за его визита в Москву

Ранее Орбан в рамках своей миротворческой миссии по урегулированию конфликта на Украине совершил визиты на Украину, в Россию и Китай. Посещение Москвы и переговоры Орбана с президентом России Владимиром Путиным вызвали резкую критику и осуждение на Западе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».