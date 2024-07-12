СМИ: Зеленский избавлялся от своих соперников во время российской СВО

Владимир Зеленский на протяжении специальной военной операции на Украине отстранил от принятия решений по ключевым вопросам всех своих главных политических соперников. Об этом пишет агентство Reuters.

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Издание опубликовало статью, посвященную тому как «война изменила лидера Украины», в которой отметило, что сейчас Зеленский «нечто совершенно иное, чем политический новичок, ставший президентом, не говоря уже о телекомике».

«Главные политические соперники Зеленского на протяжении всей войны были отстранены от принятия ключевых решений по таким вопросам, как военная стратегия, управление и международные отношения, и многие простые украинцы выражали обеспокоенность концентрацией власти в руках его команды», - говорится в статье.



По данным агентства, рейтинг одобрения Зеленского с 2022 года снизился из-за усталости украинцев от конфликта, мобилизации, а также мрачных перспектив на поле боя. При этом в статье также приводится мнение исполнительного директора киевского социологического центра КМИС Антона Грушецкого, который отметил, что сейчас жители Украины видят в Зеленском «военного лидера, а все шутки оставляют в прошлом».

Официально срок полномочий Владимира Зеленского истек в ночь на 21 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили из-за военного положения. Сам политик заявлял, что голосование сейчас будет «несвоевременным». При этом в западных СМИ появились статьи о том, что окружение Зеленского встревожено ростом влияния руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, который сосредотачивает в своих руках все больше власти.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил Владимира Зеленского в «установлении диктатуры» на Украине. По его словам, Зеленский узурпировал власть задолго до истечения президентских полномочий и не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента 32 закона, принятых Верховной радой.