Шольц ушел от ответа на вопрос о подготовке покушения на поставщика оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал комментировать данные телеканала CNN о подготовке покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Reuters.

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«Я не буду комментировать сообщение о российском заговоре с целью покушения на жизнь генерального директора Rheinmetall», — ушел от ответа на вопрос политик.



Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о якобы имевшемся плане покушения на генерального директора Rheinmetall, являющегося крупным поставщиком оружия Украине. Дополнительно отмечается, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств данного предположения приведено не было.

Паппергер рассказал, что верит информации CNN о срыве покушения на него. Он подчеркнул, что правительство Германии хорошо обеспечивает его защиту. Глава концерна назвал себя счастливым человеком, потому что всегда чувствует себя в безопасности.