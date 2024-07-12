Премьер Эстонии собралась в отставку

Глава эстонского правительства Кая Каллас подаст президенту страны заявление об отставке в понедельник, 15 июля. Об этом сообщает портал ERR. Газета.Ru

По его информации, в случае отставки премьера весь состав правительства республики сложит полномочия. Отмечается, что президент предложит следующему кандидату на пост главы правительства сформировать кабинет министров после консультаций с представителями парламентских партий. Новое правительство, как ожидается, приступит к работе в конце июля - начале августа, добавляет портал. ТАСС

Отставка Каллас связана с тем, что Европейский совет в конце июня утвердил ее назначение на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Lenta.ru