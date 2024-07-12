Президент России Владимир Путин дал жесткий ответ новому премьер-министру Британии Киру Стармеру, пишет Baijiahao. Китайские журналисты напомнили, что британский политик своим поведением попытался спровоцировать РФ. Однако Путин предупредил оппонента.

Британский премьер-министр суров по отношению к РФ — Москва в ответ контратакует. Что касается ответа на провокацию, то Путин сработал в своем стиле. Сперва он сделал предупреждение оппоненту, — высказались аналитики.



В Великобритании по итогам парламентских выборов премьер-министром стал лидер лейбористов Кир Стармер. По мнению китайских журналистов, с первых дней у преемника Риши Сунака не заладились отношения с Москвой. Стармер попытался произвести впечатление на западных союзников и выставить себя жестким политиком. В одном из выступлений он допустил возможность применения ракет Storm Shadow по территории РФ.

В Британии испугались мощи России

Ранее в Минобороны Великобритании уточнили, что страна не давала разрешения Украине наносить удары по России. По данным СМИ, ситуация стала неловким дипломатическим моментом для нового премьер-министра Стармера. Для разрешения ударов Storm Shadow по объектам в глубине РФ необходимо согласие еще двух стран.