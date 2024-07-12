Богатейшая женщина Казахстана вышла из российского гражданства

Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

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Выяснилось, что президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России», из которого следует, что предпринимательница подала заявление об отказе от российского паспорта.

По Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тысячи квадратных метров.

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