Богатейшая женщина Казахстана вышла из российского гражданства
Богатейшая женщина-рантье Казахстана Айдан Сулейменова вышла из российского гражданства. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
Выяснилось, что президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ «О приеме в гражданство России и выходе из гражданства России», из которого следует, что предпринимательница подала заявление об отказе от российского паспорта.
По Астане, Keruen City в Актобе, а также Baizaar в Атырау. Общая коммерческая площадь составляет 26,2 тысячи квадратных метров.
Захарова заявила о переполненных просьбами о переезде в Россию посольствах
В июне в Госдуме назвали условие для предоставления российского гражданства рэперу Канье Уэсту.