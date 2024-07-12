Трамп сделал важное заявление о конфликте на Украине

Конфликт на Украине не нужно было начинать, написал в соцсети Truth Social экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп. Так политик отреагировал на пост премьера Венгрии Виктора Орбана об обсуждениях с ним способов достижения мира.

Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться, — написал Трамп.



Ранее Орбан сообщил, что в рамках серии дипломатических визитов встретился с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом. Он выразил уверенность, что политик «собирается решить проблему», вероятно, имея в виду конфликт на Украине. Трамп в свою очередь считает, что необходимо прийти к мирным соглашениям как можно скорее, поскольку «слишком много людей погибло в боевых действиях».

До этого политолог и директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что турне, которое осуществил Виктор Орбан, могло быть предпринято в рамках договоренностей с Дональдом Трампом. Он предположил, что детали переговоров с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином Орбан предложит экс-главе Белого дома. Топорнин также отметил, что премьер-министр Венгрии возлагает большие надежды на то, что Трамп выиграет предстоящие выборы.