Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «поблагодарить» Киев за готовность наносить удары по территории России.

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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, добавив видео с выступления на саммите НАТО.

Министр отметил, что есть страна — Украина, которая «готова справиться с эскалацией» со стороны России.

«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим «нет, не сейчас» — вместо этого мы должны сказать спасибо», — заявил Ландсбергис.



Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что представители НАТО готовятся к военному конфликту.