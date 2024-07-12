Глава МИД Литвы призвал «сказать спасибо» Украине за стремление бить по России
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «поблагодарить» Киев за готовность наносить удары по территории России.
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети, добавив видео с выступления на саммите НАТО.
Министр отметил, что есть страна — Украина, которая «готова справиться с эскалацией» со стороны России.
«Сегодня они находятся в Вашингтоне и просят разрешить им наносить удары вглубь территории России. А мы говорим «нет, не сейчас» — вместо этого мы должны сказать спасибо», — заявил Ландсбергис.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов выразил мнение, что представители НАТО готовятся к военному конфликту.