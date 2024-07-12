Демократ заступился за Байдена после оговорок на саммите НАТО

Председатель Демократического комитета США Джейми Харрисон призвал не придираться к оговоркам президента США Джо Байдена. В эфире телеканала MSNBC он заявил, что с этой темой следует «остановиться».

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Во время общения с журналистом Крисом Хайесом Харрисон заявил, что не важно, «запнулся ли Байден где-то или оговорился».

«Да я сам иногда забываю имена своих детей от усталости. Поэтому нам надо остановиться. Давайте не будем придираться и сфокусируемся на дальнейшей работе», — заявил председатель комитета.



Напомним, что накануне за Байдена также вступился канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что у политика «хороший послужной список», а его оговорки не влияют на содержание его речи.

Незадолго до этого газета New York Times писала, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы. После провальных дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом ситуация стала выглядеть еще тревожнее.