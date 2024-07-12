Появились подробности о покушении на главу Rheinmetall

Правоохранительные органы ФРГ в мае получили от иностранной спецслужбы - партнера информацию о предполагаемых планах покушения на главу компании Rheinmetall Армина Паппергера и взяли под наблюдение подозрительных лиц, которые могли его готовить, но для их задержания было недостаточно улик. Об этом сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники в европейских органах безопасности.

По их данным, спецслужбы следили за передвижениями группы подозрительных мужчин. Как пишет издание, речь идет о гражданах разных стран, входивших ранее в состав СССР, в том числе как минимум один из них якобы является россиянином. Некоторые уже находились в Европе, другие лишь планировали въехать.

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Подозреваемые якобы часто бывали в районе штаб-квартиры производителя оружия Rheinmetall в Дюссельдорфе, а также за границей в местах, которые посещал Паппергер.

Источники Spiegel заявили, что, по всей видимости, речь идет о так называемых прокси-агентах, которых вербуют специально для выполнения той или иной задачи.

"Для задержания, правда, было недостаточно улик", - отметили источники издания.



Ранее телеканал CNN, ссылаясь на разведывательные органы США, утверждал, что разрабатывать план покушения на Паппергера якобы могла РФ. Российские власти не комментировали эти сообщения.